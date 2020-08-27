Чиновники в Саратове готовы потратить почти 62 млн рублей на полкилометра дороги

В поселке Юбилейный Волжского района Саратова до ноября должны построить 479 метров дороги за 61,69 млн рублей. Таковы условия конкурса, который разместил на сайте госзакупок Комитет дорожного хозяйства и благоустройства Саратова.

Четырехполосная дорога шириной 14 метров должна будет обеспечить нормальный проезд по улице Муленкова к своим домам жителям микрорайонов Березки, Изумрудный и Цветочный от Усть-Курдюмского шоссе.

Документы на конкурс принимаются до 3 сентября, начаться работы должны 15 сентября и завершиться спустя 2,5 месяца – к 30 ноября.

Строительство дороги подразумевает вынос водопровода.