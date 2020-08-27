Чиновники решают, как организовать тестирование саратовских учителей на коронавирус

Чиновники пока не знают, как будет организовано регулярное тестирование учителей на коронавирус в Саратовской области. Но в ближайшее время обещают это поручение выполнить. Об этом на брифинге в региональном Минздраве 27 августа рассказал первый замминистра Станислав Шувалов.

- Александр Стрелюхин дал это поручение Минздраву совместно с Роспотребнадзором. Будем продумывать, просчитывать и в ближайшее время представим материалы председателю правительства, затем схема будет представлена оперштабом, — сказал Шувалов.

Напомним, в Саратовской области работают десятки тысяч преподавателей, которым придется делать регулярные тесты. Между тем в регионе сегодня проводят чуть больше трех тыс. тестирований на коронавирус за сутки.