Первые две недели в школах на входном контроле будут дежурить медики

В Саратовской области 1 сентября открываются 1970 образовательных учреждений различной формы собственности. Туда пойдут учиться 485 тыс. человек. Из них 250 тыс. детей - в школы, 73 тыс. студентов — в вузы, 55 тыс. студентов колледжей. Об этом на заседании правительства сообщила и.о.министр образования региона Елена Нерозя.

По ее словам 167 учреждений были отремонтированы к новому учебному году, в том числе 18 детсадов. На сегодня все школы оснащены кнопками тревожной сигнализиации и видеонаблюдением.

13 тысяч классных руководителей в области будут получать надбавку в пять тысяч рублей, помимо установленной ранее региональной надбавки.

Нерозя заверила, что все школы области готовы к обеспечению горячим питание школьников с 1 по 4 класс.

- В сентябре будем смотреть, как идет процесс организации питания. Это новый процесс для всех. Сейчас у районов есть все, чтобы организовать питание, хотя вопросы, конечно, будут. Предполагаю, что будет назначен орган, который будет контролировать поставщиков питания. - рассказала и.о.министра.

Председатель правительства Александр Стрелюхин заметил, что надо обратить внимание на те организации, которые работают на аутсорсинге в поставках питания в школы.

- Роспотребнадзор должен следить за качеством, иначе там могут быть неприятности, - сказал он.

Елена Нерозя также рассказала, что первые две недели в школах будут дежурить медики на входном контроле.

- Начало занятий с 8 утра позволит не удлинять первую смену и успевать провести уборку между первой и второй сменой. Средств на утренний фильтр достаточно пока, избиркомы передали свои бесконтактные термометры, которые остались у них после голосования по поправкам. Однако потом понадобиться 490 млн рублей на обеспечение всех образовательных организаций средствами для ежедневного контроля и уборки, - заметила Елена Нерозя.

Она также рассказала, что вакцинация от гриппа учителей и учеников пройдет с сентября по октябрь.