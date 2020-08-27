Александр Стрелюхин предостерег от волюнтаризма в школах на 1 сентября

Традиционных линеек в школах Саратовской области не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Проследить за отсутствием массовых мероприятий в школах Саратовской области поручил председатель правительства Александр Стрелюхин.

На заседании правительства Саратовской области 27 августа обсудили подготовку к новому учебному году и начало учебного процесса. Стрелюхин предостерег от попыток организовать массовые мероприятия на 1 сентября.

- Линеек в школах не будет, но прошу всех чиновников выехать в школы в подведомственных районах. Чтобы в каждой кто-то был, и проследить, чтобы никакого волюнтаризма там. Отчеты потом на стол губернатору и мне, - заявил Стрелюхин.

Также он напомнил, что до сих пор не устранены последствия урагана, который прошел по региону в июле.

- Ураган прошел полтора месяца назад, повреждены школы, в том числе в Балаково. Вы говорите, что к осенним каникулам завершат все работы. Какие осенние каникулы?! Не должно этого быть. Сегодня сведения нужно актуализировать по всем объектам и составить сжатую дорожную карту, в ближайшее время все работы завершить. Никаких осенних каникул, - заявил Стрелюхин докладчику, и.о. министра образования области Елене Нерозя.