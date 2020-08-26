Российские участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» открыли соревнование грандиозным дефиле

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Участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» собрались на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области. За первенство в этой дисциплине поборются команды из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Армении.

Церемония открытия состояла из творческих номеров, представленных каждой командой из шести стран. По всеобщему признанию, самым зрелищным событием этого дня стало грандиозное дефиле военнослужащих Саратовского гарнизона с 50-метровым флагом России.

Впереди у участников семь дней. За это время будет определена сильнейшая команда в дисциплине «Мастера артиллерийского огня». Испытания включают в себя стрельбу из минометного комплекса «Сани», противотанкового гранатомета РПГ-7В и автомата Калашникова, а водители минометных расчетов продемонстрируют мастерство в преодолении нескольких видов препятствий. «Уверен, что все участники конкурса порадуют достойными выступлениями в честной и бескомпромиссной борьбе, проявят целеустремленность, силу воли и конечно уважение к своим соперникам и коллегам по ратному делу», – прокомментировал главный судья состязаний генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Армейские международные игры проходят с 2015 года. В этом году в них участвуют команды из 28 стран. Ежегодно, помимо организации конкурсных дисциплин, Минобороны РФ берет на себя вопросы, связанные с размещением делегаций иностранных военных. Участников АрМИ, как правило, базируют в воинских подразделениях, где также обеспечивают полноценным трехразовым горячим питанием.

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Гражданские повара, представляющие крупные профильные комбинаты, включают в меню разнообразные, в том числе мультинациональные, блюда. Процесс питания организован по принципу «шведский стол», поэтому, например, на обед военные могут выбрать между сочным бифштексом, легким рыбным карри, нежной курицей с грибами или ароматным пловом, а также попробовать несколько видов супов, салатов и напитков. Энергетическая ценность суточного довольствия конкурсантов, как и у российских солдат в обычное время, составляет порядка 4200 ккал. Она строго рассчитана диетологами и опирается на рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

В этом году проведение АрМИ осложнила пандемия коронавируса. Во избежание распространения инфекции организаторы строго следят за соблюдением всех мер безопасности. Вход на мероприятия возможен только после замера температуры тела, кроме того, посетители должны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

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