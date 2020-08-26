Районных чиновников предупредили про надбавку в 5 тысяч для саратовских учителей

На селекторном совещании районные власти предупредили о выплатах новой надбавки за классное руководство

На совещании с главами районов 25 августа зампред областного правительства Ирина Седова обратила внимание районных чиновников, что новая надбавка за классное руководство не должна вливаться в оклад или иные стимулирующие надбавки для учителей. В зарплате она должна прописываться отдельной строкой.

- Федеральная надбавка в размере 5 тыс. рублей в регионе будут получать более 14 тыс. классных руководителей. Прошу не создавать путаницы. Выплата не входит в оклад, не входит в стимулирующие надбавки. Эта выплата идет отдельной строкой в заработной плате для каждого классного руководителя, она не зависит от количества детей в классе и каких-либо других факторов. Кроме того, сохранена областная надбавка за классными руководителями, — заметила Седова муниципалитетам.