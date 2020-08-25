Более 200 саратовских школ могут оснастить тепловизорами

В одной из гимназий губернатор накануне посмотрел, как работает тепловизионное оборудование на контроле температуры детей в школе

Более чем 200 школ Саратовской области могут оснастить тепловизорами для массового измерения температуры на входе. Есть вариант, что их будут не просто закупать в регионе, но и производить в Марксе Саратовской области. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев в ходе координационного совета 25 августа.

Он вспомнил, как ему показали работу подобного тепловизора в одной из саратовских гимназий. Московские поставщики планируют целый проект по оснащению школ высокоточными тепловизорами отечественного производства.

- Их уникальность - в способности мгновенно замерять температуру сразу у ста человек. Причем, максимально достоверно. Сейчас оборудование тестируется в пяти школах. Если всё пройдет успешно, то планируем в течение месяца оснастить тепловизорами более двухсот школ, в каждой из которых учатся 500 и более детей. Прорабатывается вариант наладить производство в Марксе, - заявил Радаев.