Стали известны 10 лучших классных руководителей Саратовской области

Валерий Радаев наградил лучших классных руководителей

В Саратовской области определили десять лучших педагогов, которые являются классными руководителями.

Торжественная церемония награждения прошла 25 августа в рамках областного образовательного форума в новом предуниверсарии. Сам форум большей частью проходит в режиме онлайн, но учителей собрали на пленарное заседание, к ним приехал поздравить и вручить им премию «Признание-2020» глава региона.

По итогам конкурса Валерий Радаев вручил награду десяти педагогам. Среди них три преподавателя русского языка, два историка, два математика, учителя химии, физкультуры и английского языка.

Вот имена лауреатов премии «Признание»:

1. Бедряева Виктория Владимировна, учитель истории и обществознания СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска;

2. Варыгина Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак;

3. Дуванова Татьяна Викторовна, учитель химии Физико-технического лицея г. Саратова;

4. Ефимова Екатерина Юрьевна, учитель физической культуры гимназии № 3 Фрунзенского района г. Саратова;

5. Карпова Наталия Михайловна, учитель русского языка и литературы СОШ с. Репное Балашовского района;

6. Лоханова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы лицея № 1 г. Балаково;

7. Панкратова Жанна Александровна, учитель истории и обществознания СОШ № 4 г. Ртищево;

8. Сурскова Татьяна Александровна, учитель математики гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково;

9. Храмова Светлана Васильевна, учитель математики Медико-биологического лицея г. Саратова;

10. Шох Марина Валерьевна, учитель английского языка СОШ № 2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска.