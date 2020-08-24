Администрацию Саратова через суд заставили пересчитать все деревья в городе

В администрации Саратова должны пересчитать все деревья в городе, которые существуют на самом деле

Районный суд Волжского района Саратова удовлетворил иск Саратовского межрайонного природоохранного прокурора к мэрии. Официально установлено, что городская администрация незаконно бездействовала, в то время как должна была провести инвентаризацию.

Суд потребовал пересчитать все зеленые насаждения в городе. Это нужно сделать за 365 дней, начиная с момента вступления решения суда в законную силу.

В природоохранной прокуратуре пояснили, что такое решение обеспечит охрану зеленых зон в Саратове, а также поможет определить мероприятия по сохранению и увеличению зеленых насаждений.

Решение суда в законную силу не вступило.