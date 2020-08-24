Прекращены поиски пропавшего в Энгельсском районе пенсионера

В Энгельсском районе Саратовской области волонтеры прекратили поиски пропавшего в Коминтерне пенсионера.

Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», 81-летнего Сергея Пчелинцева нашли живым.

Напомним, мужчина пропал 22 августа.

Добровольцы в своей группе поблагодарили всех принимавших участие в поиске и неравнодушных граждан.

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