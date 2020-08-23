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В Саратовской области ищут 81-летнего Сергея Пчелинцева.

- Мужчина пропал 22 августа в поселке Коминтерн Энгельсского района. Он не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти, — рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи Сергей Григорьевич был одет в зелено-синюю фуфайку (верх зеленый, низ синий), синюю толстовку, рубашку в клетку, серые брюки, серо-коричневые тапки, серую кепку.

Если вы видели этого пенсионера, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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