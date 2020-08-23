Депутат Госдумы попал в ДТП в Саратовской области

Дмитрий Пьяных. Фото с его страницы в Facebook
В Саратовской области в ДТП попал депутат Госдумы Дмитрий Пьяных.
Речь идет об аварии, произошедшей в пятницу, 21 августа, на 5-м км трассы Саратов — Дубки — Новая Липовка.
Фото областной ГИБДД с места аварии, в которой пострадал депутат Дмитрий Пьяных
Напомним, по предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Ford Mondeo. Во второй машине находился недавно перешедший из Саратовской областной думы в Государственную думу депутат Дмитрий Пьяных.
- Травмы несерьезные, госпитализация не потребовалась, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» парламентарий.
В момент аварии Дмитрий Пьяных ехал из аэропорта «Гагарин» в Саратов.
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