Депутат Госдумы попал в ДТП в Саратовской области

Дмитрий Пьяных. Фото с его страницы в Facebook

В Саратовской области в ДТП попал депутат Госдумы Дмитрий Пьяных.

Речь идет об аварии, произошедшей в пятницу, 21 августа, на 5-м км трассы Саратов — Дубки — Новая Липовка.

Фото областной ГИБДД с места аварии, в которой пострадал депутат Дмитрий Пьяных

Напомним, по предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Ford Mondeo. Во второй машине находился недавно перешедший из Саратовской областной думы в Государственную думу депутат Дмитрий Пьяных.

- Травмы несерьезные, госпитализация не потребовалась, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» парламентарий.

В момент аварии Дмитрий Пьяных ехал из аэропорта «Гагарин» в Саратов.

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