На трассе под Саратовом столкнулись Ford Mondeo и Kia Rio

Две иномарки столкнулись на трассе под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе вечером 21 августа столкнулись Ford Mondeo и Kia Rio.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:15 на пятом километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка.

По предварительной версии, 32-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Мужчина госпитализирован.

Пострадал 32-летний мужчина Фото: ГИБДД по Саратовской области

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