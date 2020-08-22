На трассе под Саратовом столкнулись Ford Mondeo и Kia Rio

Две иномарки столкнулись на трассе под Саратовом
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Саратовском районе вечером 21 августа столкнулись Ford Mondeo и Kia Rio.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:15 на пятом километре автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка.
По предварительной версии, 32-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Мужчина госпитализирован.
Пострадал 32-летний мужчина
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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