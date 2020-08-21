Саратовской области дали в долг в пять раз меньше, чем планировали чиновники

Минфин Саратовской области подвел итоги электронных аукционов на предоставление кредитной линии региону на общую сумму 14 963,8 млн рублей.

Из 35 аукционов (от 50 до 500 млн рублей) состоялось только шесть на общую сумму 2 980,3 млн рублей, сроком на один год со ставками от 5,19 до 5,25% годовых.

- В связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках банки не смогли предложить кредитные средства сроком более года. В результате, 29 кредитных аукционов на общую сумму 11 983,5 млн рублей со сроком пользования 2 и 3 года признаны несостоявшимися, - прокомментировали в минфине региона.

Планировалось все 14,9 млрд рублей направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров с более высокими ставками (от 6,655 до 7,0% годовых).