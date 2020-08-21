Прокуратура вернула в суд дело незаконно осужденного жителя Саратова

Прокуратура вернула в суд дело Дмитрия Рубинштейна Фото: Екатерина Семенова

Прокуратура Саратова потребовала заново рассмотреть дело, по которому был осужден Дмитрий Рубинштейн.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, прокурор области Сергей Филипенко взял ситуацию на личный контроль.

Напомним, «Комсомолка» писала, что 22 августа 2019 года Дмитрий Рубинштейн был признан виновным в хранении наркотиков. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. После того как он нарушил условия наказания, его задержали и отправили в колонию. Причем, как рассказала супруга Дмитрия, мужчина попросту не знал, что проходит по уголовному делу.

Последующая проверка показала, что преступление совершил не Дмитрий Рубинштейн, а его ранее судимый сводный брат – сын приемной матери. Мужчины внешне похожи, а при задержании злоумышленник представился его именем и позже представил копию паспорта родственника.

- При рассмотрении уголовного дела суд первой инстанции, устанавливая личность подсудимого, не выяснил, что фактически в зале суда под чужим именем находится другое лицо, и вынес в отношении него обвинительный приговор, — отметили в прокуратуре.

Теперь производство будет возобновлено, прокуратура потребовала отмены приговора Дмитрию Рубинштейну.

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