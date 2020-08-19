Юлия Литневская о развитии туризма в области: У региона — огромный потенциал

На совещании обсудили развитие туристской отрасли региона в условиях распространения коронавируса

Сегодня, 19 августа, состоялось совместное выездное совещание комитета областной думы по спорту, туризму и делам молодежи и комитета по туризму Саратовской области. Основным вопросом повестки дня стало развитие туристской отрасли региона в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие проходило на территории туристского комплекса «Ассамблея» в селе Шумейка Энгельсского района. Его участниками стали депутаты областной думы, представители туристического бизнеса, ученые и общественники.

В первую очередь состоялось знакомство с площадкой, на которой проводилось совещание. Директор комплекса Станислав Стародумов показал территорию базы. Зампредседателя парламентского комитета Юлия Литневская, открывая совещание, отметила, что пандемия отразилась на туристской отрасли. Но сегодня, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, постепенно снимаются, восстанавливается и интерес туристов к отдыху, к путешествиям.

- В нашем регионе каждый гость находит для себя что-то интересное: это и гастрономические фестивали, и посещение исторических мест, и изучение архитектурных памятников. Теперь, когда государство ввело программу возврата части потраченных на отдых в России средств, путешествовать по области стало выгоднее, — напомнила парламентарий.

Подробнее об участии региона в этой программе рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская. По ее словам, в программу вошли шесть туроператоров и две гостиницы — по одной в Хвалынске и Саратове. Глава ведомства призвала представителей бизнеса в будущем активнее участвовать в этой программе.

- Это будет выгодно и вам, и жителям, которым необязательно будет отправляться за пределы региона, чтобы интересно отдохнуть, — отметила Бородянская.

Почетный гражданин Саратова, заслуженный тренер Тамара Тупикова, обращаясь к участникам совещания, отметила, что наше достояние — удивительной красоты волжская природа.

- Нам повезло жить в городе на Волге, которая заряжает энергией и придает силы. Мы можем многое предложить и иногородним, и иностранным туристам. Одна только волжская рыбалка чего стоит! — сказала Тупикова.

Тамара Тупикова отметила, что наше достояние — удивительной красоты волжская природа

Представители туротрасли, в свою очередь, рассказали о новых туристских маршрутах, среди которых – кольцевой тур по шести крупным городам области. Сотрудник музея имени А. Н. Радищева Елена Галактионова анонсировала программу, которую подготовило учреждение культуры для жителей и гостей города на предстоящую осень. Она также подчеркнула, что все организации культуры будут работать с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Речь зашла и о необходимости совершенствования транспортной инфраструктуры, чтобы активнее развивались туристические направления в районах области. Общественники обратили внимание на вопрос сохранности архитектурных памятников. Так, член Общественного совета при комитете по туризму Саратовской области Виталий Кошкин рассказал о том, что в селе Орловка Марксовского района разрушается уникальный памятник архитектуры, связанный с историей немцев Поволжья. Юлия Литневская предложила взять вопрос на контроль Андрею Корнееву, в чей округ входит данная территория. Депутат пообещал в ближайшее время выехать на место.

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