В саратовских школах отменяют звонки на перемены и на уроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Саратова и области отменяются звонки, по которым начинаются и заканчиваются уроки. Об этом на совещании в областной думе 19 августа рассказала и.о. министр образования Елена Нерозя.

При этом сами перемены не отменяются, подчеркнула чиновница.

- На перемены будут выходить, но все ученики будут закреплены по классам. У всех классов индивидуальное начало занятий и выходы в коридор и столовую.

- У нас не будет теперь звонков, будет индивидуальный график у каждого класса.

Это будет сложный процесс, - признала Елена Нерозя.