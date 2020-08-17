Инспектор налоговой в Саратове отказался от взятки в 5 млн рублей

Директор саратовского ООО попался при попытке дачи взятки сотруднику налоговой полиции. Деньги в сумме 5 млн рублей предназначались что бы инспектор снизил сумму налоговых доначислений. Налоговик об этом предложении сообщил правоохранителям.

31 января 2020 года в автомобиле, припаркованном на улице Чернышевского, директор компании передавал первую половину суммы – 2,5 млн. рублей и был задержан сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности налоговой.

Следователи по Октябрьскому району Саратова СУ СКР квалифицировали произошедшее как покушение на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Приговором суда предпринимателя отправили в колонию строго режима на 4 года.