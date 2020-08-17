Мэр Саратова нафантазировал город будущего до 2070 года

Глава Саратова Михаил Исаев нарисовал исторические перспективы областного центра на 50 лет вперед.

Население в три миллиона человек, инновационный центр европейского масштаба, куда едут специалисты со всей России и даже мира. Таким должен стать Саратов через 50 лет.

Идеи, которыми Исаев поделился накануне 430-летия города, подразумевают вхождение в город филиалов иностранных корпораций, систему скоростного доступа транспортом во все части города, логистику, с учетом пока не построенной трассы Гамбург-Шанхай, создание больших IT-хабов и технопарков, формирование креативной индустрии.

Исаев назвал все эти идеи необходимыми элементами долгосрочного планирования.