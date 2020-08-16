Скульптуру Марины Расковой установили в Саратове

В сквере имени Марины Расковой в Саратове 15 августа установили памятник создательнице женского авиаполка.

Фигуру знаменитой летчицы, героя Советского Союза Марины Расковой привезли в Саратов из Энгельса, где она стояла в сквере Летного городка. Там прошла реконструкция и появился новый памятник в рамках мемориала, который возник по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина. Масштабная реконструкция проходит сейчас в саратовском сквере, который носит имя летчицы. Планируется, что она завершится через месяц.

Скульптура Расковой, установлена на постамент в сквере, в ближайшее время предстоит ее окрашивание.