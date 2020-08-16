Жительница Саратова подсказала мошенникам, как списать с ее карты 151 тысячу рублей

Мошенники продолжают активную деятельность через телефоны, оставляя доверчивых саратовцев без накоплений. Еще два случая произошли совсем недавно в Саратове.

Как сообщили в УМВД по Саратову, 69-летняя пенсионерка сначала не поверила мошенникам, которые сказали ей по телефону, что с ее счетом происходят подозрительные действия. Женщина заявила, что никаких операций не совершала. Ее тем не менее убедили «защитить сбережения». Женщина назвала данные своей карты и секретный код из смс. Как следствие – с ее счета списали сразу 151 тыс. рублей.

Таким же образом 46-летний житель Октябрьского района «обезапасил» свои 39 тыс. рублей.

В полиции предупреждают о том, что не стоит доверять «представителям банков», предлагающих совершить какие-либо действия с деньгами по телефону.