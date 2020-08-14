Панков анонсировал кадровые изменения после заседания по дольщикам в правительстве Саратовской области

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По итогам заседания рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков 14 августа в правительстве Саратовской области депутат Госдумы Николай Панков заявил, что грядут кадровые изменения. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Завершилась рабочая группа по обманутым дольщикам. Есть кадровые изменения. Мигачев - министр строительства снял значок министра. Только с пиджака. Ему говорили о другом. Думаю, шуткой здесь не обойдёшься. Знаю, ему дурные советы не торопиться дают товарищи, которым тоже сказали писать заявление. Да, эта игра напоминает притчу - возьми у льва мясо. Главное, чтобы что-то изменилось. А видно, что графики сдачи домов сбиваются, не знаю, что будет с ними осенью. Не хотелось бы, но говорят цыплят по осени считают, - прозрачно намекнул Панков.