Новый водопровод на улице Черныщевского прослужит не менее 50 лет

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе планового отключения производят большой комплекс мероприятий по переврезке абонентов на магистральном водоводе d1000 мм на пересечении улиц Большая Горная / Чернышевского.

- Сегодня мы осуществляем работы по переключению абонентов к новой врезке. На данный момент мы заглушили старый водовод, сейчас глушим еще один изношенный, сделали новую точку подключения, произвели монтаж современной запорной арматуры, приобретённой в рамках производственной программы, а также заканчиваем врезать второй трубопровод. Специалисты КВС работают максимально слаженно и оперативно, - Как отмечает начальник центрального района водоснабжения Дмитрий Бобко.

Напомним, что по адресу ул. Чернышевского / ул. Большая Горная в июле устранялись повреждения на водопроводе. Произведенное обследование показало высокий износ сетей, после чего руководством КВС было принято решение о незамедлительной замене оборудования и переключению абонентов. Все материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют современным техническим требованиям. Срок эксплуатации составит не менее 50 лет.