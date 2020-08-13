У Федора Смолова украли часы за 25 млн рублей

В Испании известный футболист Федор Смолов, который начинал свою спортивную карьеру в Саратове, лишился часов за 25 млн рублей.

После последнего матча Ла Лиги 19 июля, когда «Сельта» играла с «Эспаньолом», он пошел в ночной клуб с друзьями в Барселоне, чтобы отдохнуть.

Специализирующиеся на краже дорогих часов воры окружили Федора и сняли аксессуар марки Richard Mille, которые спортсмен купил себе сам.

Перед отъездом из страны футболист написал заявление в полицию, но, по мнению правоохранителей, таких злоумышленников очень много и имущество вряд ли удастся найти.

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