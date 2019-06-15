Футболист сборной России защитил диссертацию в СГУ
Федор Смолов — аспирант кафедры социальной информатики
Фото из соцсетей
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Известный футболист, входящий в состав сборной России, и уроженец Саратова Федор Смолов защищал диссертацию в СГУ.
Фото спортсмена выложили в Instagram его фанаты.
Как выяснила «КП-Саратов» в группе «Саратов Life», Смолов — аспирант кафедры социальной информатики.
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ИСТОЧНИК KP.RU