2019-06-15T19:27:00+03:00
Общество

Футболист сборной России защитил диссертацию в СГУ

Федор Смолов — аспирант кафедры социальной информатики
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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Известный футболист, входящий в состав сборной России, и уроженец Саратова Федор Смолов защищал диссертацию в СГУ.

Фото спортсмена выложили в Instagram его фанаты.

Как выяснила «КП-Саратов» в группе «Саратов Life», Смолов — аспирант кафедры социальной информатики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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