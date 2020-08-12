Прощание с Дмитрием Трубецковым пройдет в СГУ 14 августа

Дмитрий Иванович Трубецков

Прощание с Дмитрием Трубецковым состоится 14 августа в 11.30 в актовом зале 10 корпуса СГУ.

Напомним, сегодня, 12 августа стало известно о смерти экс-ректора СГУ им. Н.Г.Чернышевского, члена-корреспондента Российской академии наук, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Премии Президента в области образования, почётного гражданина Саратова, доктора физико-математических наук, профессора, заведующиего кафедрой электроники, колебаний и волн Дмитрия Трубецкова.

Он скончался после продолжительной болезни на 83 году жизни.

Дмитрий Иванович Трубецков – крупный учёный в области сверхвысокочастотной электроники, радиофизики и нелинейной динамики, создатель научной школы по теоретическому и экспериментальному исследованию нелинейных и нестационарных явлений и закономерностей сложной динамики, включая динамический хаос и образование структур, в различных автоколебательных распределённых и сосредоточенных системах, в том числе радиофизической природы, в моделях экологии, биологии, медицины и социальных наук, автор более 300 научных публикаций, 26 монографий и учебных пособий, выдержавших несколько переизданий, в том числе на английском и испанском языках. Ему принадлежат книги и статьи по истории нелинейной науки.

Девять лет Д.И. Трубецков как ректор возглавлял Саратовский государственный университет, входил в правление Союза ректоров России, был заместителем председателя Совета ректоров Приволжского Федерального округа, председателем Совета ректоров Саратовской области. Среди учеников Дмитрия Ивановича 10 докторов и 38 кандидатов наук.