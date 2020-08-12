В Саратове направлено в суд дело о пытках задержанного в полиции

Дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Саратове передано в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, прокурор подписал обвинительное заключение.

Напомним, четверо граждан, бывших сотрудников полиции, обвиняются в применении физической силы к задержанному. По версии следствия, они пытали его утюгом.

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