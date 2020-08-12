Дело о пытках утюгом в саратовской полиции передано в прокуратуру

В Саратове завершено расследование уголовного дела о пытках задержанного.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в превышении должностных полномочий обвиняют четырех бывших сотрудников полиции.

Следствие полагает, что в ночь на 25 сентября они применили насилие по отношению к задержанному 31-летнему мужчине. Предположительно, пытаясь получить от него показания по делу о хищении, они пытали его утюгом.

Трое из обвиняемых находятся под домашним арестом, а четвертый отпущен под подписку о невыезде.

Сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

В ГУ МВД России по Саратовской области уточнили, что в настоящее время все упомянутые лица не являются сотрудниками полиции, были уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.

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