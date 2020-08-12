Стая ротвейлеров нападает на жителей Заводского района

В Заводском районе стая ротвейлеров терроризирует жителей.

Как сообщает портал «Новости Саратова», об этом им рассказали очевидцы.

Анастасия Галкина сообщила, что трое ротвейлеров обитают во дворе жилого дома №27 по улице Орджоникидзе вблизи стадиона «Волга». У собак есть хозяин, поэтому служба по отлову собак не имеет права из забрать. Однако владелец не контролирует животных.

Ирина Сущенко рассказала, что 22 июля собаки напали на ее мать, 82-летнюю пенсионерку, которая была госпитализирована. Женщина гуляла с девятилетним внуком, который физически не пострадал, но у него появились психологические сложности.

Хозяин собак отрицает вину и заявляет, что он не натравливал псов ни на кого. Однако, по словам собеседницы агентства, ротвейлеры напали еще на нескольких человек.

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