2020-07-23T16:53:25+03:00
Происшествия

Жителей Заводского района терроризирует троица ротвейлеров

Собаки покусали старушку
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова жителей терроризирует три ротвейлера.

Вчера вечером, 22 июля, на Орджоникидзе, 27, от их зубов пострадала 82-летняя женщина.

В Минздраве Саратовской области подтвердили факт госпитализации старушки в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает портал «Новости Саратова» со ссылкой на местную жительницу Анастасию Галкину, сначала около 18:30 собаки обозлились на бабушку с внуком, но выбежавшие мужчины отогнали псов. Однако те оставались неподалеку и потом напали на пенсионерку, занимавшуюся садиком около дома.

По словам местных жителей, ротвейлеры, вероятно, охраняют какую-то организацию в Заводском. Остается загадкой то, как они сумели отвязаться от цепей.

Напомним, ранее саратовцы жаловали на агрессивных ротвейлеров на стадионе «Волга». Тогда сообщалось, что МБУ «Дорстрой» начал принимать заявки на отлов животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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