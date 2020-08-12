В УФСИН прокомментировали ситуацию с выпавшей в Вольске заключенной из окна

Вчера, 11 августа, в 12:34, 47-летняя заключенная, которая отбывала наказание в ИК-5, которая находится в Вольске, выпала из окна.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, сотрудники медсанчасти учреждения оказали ей первую медицинскую помощь, вызвали для нее «скорую», которая отвезла пострадавшую в больницу.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает, проводится проверка обстоятельств случившегося.

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