В Вольске заключенная колонии выпала из окна

Вчера, 11 августа, из окна второго этажа женской колонии, которая находится в Вольске, выпала 47-летняя осужденная.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН по Саратовской области, она отбывала срок за причинение тяжкого вреда здоровью человеку в ИК-5.
Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами, обстоятельства ЧП проверяют.
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