От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, погибшему мужчине было 78 лет.
Пациент поступил в стационар см тяжелом состоянии, с серьезным поражением легких. У него оказалась двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.
Один сутки он провел на аппарате искусственной вентиляции легких, однако терапия не дала результатов и на фоне остановки эффективного кровообращения наступила смерть.
Состояние мужчины осложнялось сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ожирение.
Таким образом, в Саратовской области уже 64 скончавшихся от коронавируса человека.
Ранее Миндзрав сообщил статистику смертей от коронавируса и назвал самый «опасный» возраст, когда пациенты умирают чаще всего.
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