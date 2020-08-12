От коронавируса в Саратовской области умер еще один человек

В Саратовской области от коронавируса скончался еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, погибшему мужчине было 78 лет.

Пациент поступил в стационар см тяжелом состоянии, с серьезным поражением легких. У него оказалась двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.

Один сутки он провел на аппарате искусственной вентиляции легких, однако терапия не дала результатов и на фоне остановки эффективного кровообращения наступила смерть.

Состояние мужчины осложнялось сопутствующими заболеваниями: сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ожирение.

Таким образом, в Саратовской области уже 64 скончавшихся от коронавируса человека.

Ранее Миндзрав сообщил статистику смертей от коронавируса и назвал самый «опасный» возраст, когда пациенты умирают чаще всего.

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