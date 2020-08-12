Коронавирус в Саратове, последние новости: В каком возрасте от COVID-19 умирают чаще всего

Аппараты ИВЛ не всегда могут спасти пациента с коронавирусом

«Комсомольская правда – Саратов» выяснила, люди каких возрастов подвергаются риску смертельного исхода, в случае заражения коронавирусом. Данными регионального минздрава с изданием поделилась замминистра Асият Выкова.

По состоянию на утро 12 августа в Саратовской области зафиксированы 63 смерти от коронавируса.

Большинство скончавшихся – мужчины, их 37, женщин – 26.

С начала пандемии зафиксирована смерть одного ребенка до года. Шестимесячный малыш скончался от коронавируса на фоне врожденных отклонений здоровья. Кроме того, как отметили в региональном минздраве, его семья, которая относится к категории социального риска, поздно обратилась за лечением ребенка к медикам.

Среди детей это единственный случай смерти от коронавируса.

Больше всего погибших от новой коронавирусной инфекции среди людей от 50 до 59 лет – 19 случаев. Высок риск смертельного исхода при тяжелом течении болезни у пациентов от 60 до 69 лет, таких смертей уже 17. Среди пожилых людей от 70 до 79 лет смертельных случаев тоже не мало – 14.

В числе заразившихся старых людей 80-89 лет зафиксировано восемь смертей от коронавируса. Среди заболевших старше 90 лет - только один случай.

Есть погибшие от COVID-19 пациенты от 40 до 49 лет - зафиксировано три смертельных исхода.

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 1 до 40 лет в Саратовской области не умирали.

На 11 августа в регионе 1014 человек находятся в ковидных больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Еще вдвое больше – 2443 пациента с COVID-19 проходят лечение в самоизоляции на дому.

Общее количество заболевших коронавирусом на утро 12 августа составляет в Саратовской области 10538 человек. Выздоровели с начала эпидемии 6521 человек.

UPD К полудню 12 августа стало известно об еще одном умершем от коронавируса. Скончался 82-летний мужчина. Число погибших от COVID-19 выросло в Саратовской области до 64 человек.