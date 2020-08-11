Валерий Радаев посоветовал родителям готовиться 1 сентября вести детей в школу

Школьники пойдут на учебу 1 сентября
Фото: Екатерина Семенова
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посоветовал родителям начать подготовку к 1 сентября.
- Я только что говорил с министром просвещения, — отметил глава региона на заседании Координационного совета.
По словам губернатора, министр сказал, что 1 сентября дети пойдут в школу, а не останутся на дистанционном обучении.
- К этому надо готовиться, довести эту информацию до каждого родителя, — сказал Валерий Радаев.
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