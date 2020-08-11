В Саратове садики начнут работу по новым правилам

Вчера, 10 августа, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса объявили о переходе региона на второй этап снятия ограничений. Стало известно, что начнут работать детсады, сейчас разрабатывают соответствующие документы.

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала в своем аккаунте в соцсети Instagram о том, какие правила необходимо соблюдать учреждениям.

Занятия в группах — изолированно друг от друга, после посещения музыкального или спортивного зала — влажная уборка, обработка дезсредствами. Нужно обрабатывать игрушки и другие оборудование, помещения должны проветриваться, а воздух в них обеззараживаться.

Необходима генеральная уборка не реже раза в неделю, персонал учреждений обязан носить маску.

В садиках должны стоять антисептики на входе, в помещениях для приема пищи, санузлах и туалетах, чтобы можно было обработать руки.

Массовые мероприятия запрещены.

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