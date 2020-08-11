Панков: Володин предложил открутить чиновникам значки - это сигнал

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале "Пара слов" прокомментировал итоги визита 11 августа председателя Госдумы Володина в Саратов. В ходе осмотра ряда строящихся соцобъектов у Володина возникли ряд обоснованных претензий к местным чиновникам.

- Если Володин предложил чиновникам открутить значки и написать заявление - это сигнал изменить подходы к работе. Это нужно сделать. Спикер будет спрашивать по полной. Он всегда требует исполнения закона и встает на защиту людей. Так уже было и не раз.

Каждый должен понимать, что наказание неотвратимо. Любая должность это, прежде всего, обязательства и ответственность перед людьми. И те, кто не может их выполнять, должны честно в этом признаться. Лучше уйти и не создавать проблем жителям, всегда можно найти применение в других отраслях. Это касается и чиновников и подрядчиков на социальнозначимых объектах.

А то получается, одни часть стадиона увели, другие пешеходные зоны ларьками заставили, а третьи сметы на школу завышают. Так по клочкам всю область растащат. Хорошо, что надзорные органы среагировали. Результатов проверки ждут люди, комфортная жизнь которых зависит, в том числе, от качества благоустройства и строительства соцобъектов, написал Панков.