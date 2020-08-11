Прокуратура проверит возможный сговор при закупках оборудования школы в Приволжском

Прокуратура Саратовской области начала проверку строительства школы в поселке Приволжский Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сегодня объект посетил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Во время визита были высказаны предположения, что при проведении закупок оборудования мог иметься сговор.

Теперь прокуратура проверит законность в сфере закупок. Если нарушения подтвердятся, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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