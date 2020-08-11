Володин: Стоимость строительства метра школы в районе оказалась выше, чем предуниверсария в центре Саратова

Вячеслав Володин на встрече 11 августа с общественным советом школы в поселке Приволжский Энгельсского района предложил разобраться с завышенной стоимостью строительства и закупки оборудования для учебного учреждения.

Как сообщили в группе сторонников volodin.saratov в Инстаграм, на все школьное оборудование кабинетов предусмотрено 200 млн рублеи . Вячеслав Володин сравнил сумму с закупкои в предуниверсарии «Лицеи -интернат 64», где финансирование шло не из бюджетных, а из спонсорских средств и контроль был за расходованием соответствующий.

Выяснилось, то в предуниверсарий закупили самое современное оборудование по цене в два с лишним раза меньше, чем в сельскую школу. Володин предложил выяснить, почему так завышены цены, и кто это сделал.

Стоимость квадратного метра строительства в Приволжском также оказалась выше, чем в предуниверсарии в центре Саратова. Володин заметил, что кто-то изначально завышает стоимость проекта и надо выяснить - кто.

Напомним, ранее местные жители собрали более двух тысяч подписеи в поддержку строительства школы и обратились к Володину. Возведение началось в прошлом году за счет средств федерального бюджета, сдать объект должны к новому учебному году.