В Ртищевском районе подняли из пруда автомобиль с телом ребенка

Опубликовано видео подъема автомобиля из пруда в Ртищевском районе, где утонул ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, водоем обследовали водолазы, а потом «Ладу Приора» вытащили с помощью спецтехники. Следователи осматривают труп и место трагедии.

Напомним, восьмилетний мальчик погиб в ночь на 11 августа. По версии следствия, он вместе с братьями, а также дядей и тетей отправился отдыхать на пруд в селе Песчанка. Когда он один находился в салоне машины, та покатилась и утонула. Попытки спасти ребенка успехом не увенчались.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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