Трагедия на семейном пикнике: в Саратовской области ребенок утонул в свалившейся в воду машине

Трагедия произошла на берегу пруда в Ртищевском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области ночью погиб ребенок.

Сообщение о трагедии поступило от СУ СКР рано утром 11 августа. Как рассказала «КП-Саратов» старший помощник руководителя ведомства Надежда Волошина, сейчас назначена досудебная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Все началось как семейный отдых. Супруги из Ртищева взяли своего сына и трех племянников в село Песчанка. Там неподалеку от местного пруда они разбили палатку.

Среди ночи мужчина на автомобиле «Лада Приора», на которой они приехали, отправился за дровами для костра. С собой он взял одного из племянников, восьмилетнего мальчика. На берегу пруда отец семейства вышел из машины, а ребенок остался в салоне, на переднем пассажирском сиденье.

В какой-то момент машина покатилась вниз по берегу. Мужчина кинулся к ней, попытался задержать, но не сумел. «Приора» свалилась в воду и начала тонуть. Несмотря на попытки взрослого вытащить ребенка из салона, он не смог его найти, хотя разбил стекло со стороны водительского сиденья.

На место ЧП были вызваны областные спасатели, которые начали поиски тела малыша.

UPD: Тело мальчика было найдено водолазами областной службы спасения. Труп передали полиции и следователям СУ СКР.

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