День военно-воздушных сил пилоты бомбардировщиков из Энгельса отметят на учениях

Стратегические бомбардировщики с Энгельсской авиабазы отправляются на учения в День ВВС Фото: Александр Уриевский

На энгельсской авиабазе стартовали летно-тактические учения соединения дальней авиации ВКС России. Руководит учениями командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ, это плановые полеты, они проводятся в рамках боевой подготовки на 2020 год.

Учения предполагают не только перелеты, но дозаправки в воздухе, а также боевые стрельбы.

- В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению, – говорится в сообщении Минобороны.

Завершаться учения к 16 августа, когда будет праздноваться День воздушного флота России. При этом уже завтра, 12 августа, отмечается День ВВС РФ.