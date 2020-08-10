Названы саратовские туроператоры, участвующие в программе кешбэка за отдых в России

Отдых в России будет выгодным Фото: Екатерина Семенова

Стало известно, когда начнет действовать программа возврата кешбэка за отдых в России.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму региона, старт назначен на пятницу 21 августа в полночь по московскому времени. Воспользоваться преимуществами можно будет до конца 28 августа.

В список туроператоров от Саратовской области вошли восемь компаний, узнать которые можно на сайте мирпутешествий.рф.

Напомним, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская на пресс-конференции в «Комсомольской правде» озвучивала условия для участия в программе:

- оплата полной стоимости поездки картой «Мир»,

- регистрация в программе лояльности,

- выбор турператора, который участвует в программе,

- длительность тура не менее пяти дней.

- Данный вид поддержки туризма – мера беспрецедентная. Получить кешбэк за отдых до 20% – это возможность, которой никогда не было. И условия участия в программе достаточно простые. Поэтому сейчас настало время, чтобы путешествовать по России на очень выгодных условиях, — уверена Виктория Бородянская.

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