Митрополит Лонгин совершил Великое освящение Никольского храма в селе Октябрьский Городок

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил Великое освящение храма во имя святителя и чудотворца Николая в селе Октябрьский Городок Татищевского района и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Татищевского округа иерей Александр Чеботарев, благочинный Троицкого округа иерей Николай Генсицкий, иерей Роман Солодко, иерей Иоанн Тихонов, настоятель храма иерей Павел Ерин, протодиакон Олег Дроздов, диакон Александр Аренков.

Прихожане молились за богослужением на открытом воздухе — на территории перед храмом.

- Мы приходим к Богу для того, чтобы принести Ему свою радость и свое горе. Именно здесь, в храме, в церковных Таинствах, совершается встреча человеческого сердца и Бога. Мы молимся о том, чтобы Господь благословил строителей и жертвователей храма; даровал им вместо земного небесное и вместо временного вечное, как сказано в одной из молитв чина Великого освящения. Мы молимся о том, чтобы Господь, помимо обычных человеческих благ, к которым мы обычно стремимся, даровал нам познание самих себя и того, что самое главное в человеческой жизни, ради чего мы пришли на этот свет. Всё то, что мы имеем или хотим иметь, относится лишь к временной части нашей жизни. А в вечности нам нужно будет только любящее Бога милующее сердце, которое открыто каждому человеку, – обратился Лонгин к собравшимся.

За большой вклад в дело строительства храма Митрополит Лонгин вручил орден Русской Православной Церкви благоверного князя Даниила Московского III степени благотворителю Анатолию Кочелаеву, медаль Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» III степени индивидуальному предпринимателю Сергею Федорову. Архиерейских грамот были удостоены прихожане Сергей Федоров и Александр Друтель.

Затем Митрополит Лонгин и глава Татищевского района Павел Сурков возложили цветы к памятнику жителям села, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник был восстановлен при участии ктитора Никольского храма Анатолия Кочелаева.

Каменная Никольская церковь в Октябрьском Городке (до революции — Николаевский Городок) была построена в 1836 году. В 1920-е годы храм закрыли, а в 1937 году разрушили. В 2005 году жители села обратились к архиерею с прошением об открытии православного прихода. В 2006 году администрацией было возвращено епархии здание бывшей церковно-приходской школы, где стали совершаться богослужения.

В 2018 году началось строительство нового здания храма. 25 августа 2018 года Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин совершил чин основания храма, 30 апреля 2019 года — освятил колокола для колокольни. 12 июня этого года были освящены кресты и купола храма. На прихрамовой территории расположился ухоженный парк, который станет достопримечательностью и культурным центром поселка.

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