В Главке прокомментировали массовую драку в Лысогорском районе

Драка молодежи на окраине села Широкий Карамыш произошла из-за ревности. Все участники установлены, ведется проверка.

Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию межрайонного отдела «Калининский сигнал о конфликте групп молодых людей поступил накануне, 9 августа.

Драка началась на окраине села Широкий Карамыш Лысогорского района. Прибывшие полицейские задержали несколько человек и доставили в отдел.

- Сотрудники полиции прибыли на место, все имеющие отношение к конфликту граждане были установлены и доставлены в отдел полиции. По предварительной информации, конфликтная ситуация возникла между двумя молодыми людьми на почве ревности. В настоящее время претензий участники конфликта друг к другу не имеют, - сообщили в Главке.