Котят в пластиковом мешке выбросили на мусорку в центре Саратова

Котята оказались на свалке. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»
В центре Саратова на мусорку выбросили новорожденных котят.
Как сообщил в соцсетях местный житель, который нашел животных, ЧП случилось в районе пересечении улиц Симбирцева и Белоглинская.
ЧП случилось в центре Саратова. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»
- Ребята, как так можно было оставить тут котят умирать. Кто это сделал действительно спят спокойно? Они сейчас в хороших руках. Я в большой надежде, что вас и всех ваших родственников тоже оставят на помойке, — написал в группе «Саратов онлайн» пользователь под именем Vladislav Rehmetov.
Котят выбросили в полиэтиленовом пакете, обрекая не мучительную смерть. Пост за короткое время собрал множество комментариев. Подавляющее большинство граждан крайне негативно отнеслись к поступку человека, попытавшегося таким способом избавиться от животных. В основном жители советуют стерилизовать кошку, если нет возможности пристроить приплод.
Очевидец спас животных от смерти. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»
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