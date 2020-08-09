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Котят в пластиковом мешке выбросили на мусорку в центре Саратова

Животных спас местный житель
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Котята оказались на свалке. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

Котята оказались на свалке. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

В центре Саратова на мусорку выбросили новорожденных котят.

Как сообщил в соцсетях местный житель, который нашел животных, ЧП случилось в районе пересечении улиц Симбирцева и Белоглинская.

ЧП случилось в центре Саратова. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

ЧП случилось в центре Саратова. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

- Ребята, как так можно было оставить тут котят умирать. Кто это сделал действительно спят спокойно? Они сейчас в хороших руках. Я в большой надежде, что вас и всех ваших родственников тоже оставят на помойке, — написал в группе «Саратов онлайн» пользователь под именем Vladislav Rehmetov.

Котят выбросили в полиэтиленовом пакете, обрекая не мучительную смерть. Пост за короткое время собрал множество комментариев. Подавляющее большинство граждан крайне негативно отнеслись к поступку человека, попытавшегося таким способом избавиться от животных. В основном жители советуют стерилизовать кошку, если нет возможности пристроить приплод.

Очевидец спас животных от смерти. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

Очевидец спас животных от смерти. Фото пользователя Vladislav Rehmetov из группы «Саратов онлайн»

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ЧП