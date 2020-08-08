Конфликт в Юбилейном: комментарий ГУ МВД

Сегодня, 8 августа, в 19:30 в полицию Саратова поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами на Усть-Курдюмской улице, 11.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД саратовской области, в итоге одного из них с ранениями отвезли в одну из местных больниц.
Полиция работает на месте ЧП, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.
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