Конфликт в Юбилейном: комментарий ГУ МВД

Сегодня, 8 августа, в 19:30 в полицию Саратова поступило сообщение о конфликте между двумя гражданами на Усть-Курдюмской улице, 11.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД саратовской области, в итоге одного из них с ранениями отвезли в одну из местных больниц.

Полиция работает на месте ЧП, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.

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