В Саратове у полиции произошла потасовка со стрельбой

Сегодня, 8 августа, анонимная жительница Саратова рассказала в паблике «Типичный Юбилейный (Саратов)» о потасовке со стрельбой.
Гражданка уточнила, что все произошло напротив участкового пункта полиции на Усть-Курдюмской улице 11, а через несколько минут приехала реанимация.
В доказательство своих слов она опубликовала кадры с места событий.
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