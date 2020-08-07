На металлургическом заводе в Балаково водителя задавило стрелой подъемника

Место гибели водителя на территории завода

Водитель грузовика погиб 5 июня, его придавило стрелой опрокидывателя грузового автомобиля.

Комиссия под председательством Гострудинспекции завершила расследование несчастного случая.

Выяснили, что мужчина приступил к починке неисправного грузового автомобиля MAN, для чего поднял стрелу опрокидывателя и заглушил автомобиль. Ночью тело обнаружили водители под стрелой на раме автомобиля.

Установлено, что рулевая и тормозная системы автомобиля и опрокидыватель были исправны.

Несчастный случай, по выводам комиссии, произошёл из-за того, что погибший нарушил целостность гидравлической системы опрокидывателя и ремонтировал автомобиль под поднятой стрелой.

Ответственными за несчастный случай ГИТ посчитала сам АО «Металлургический Завод Балаково», а также главного механика, механика и самого пострадавшего. Завод оштрафовали на 90 тысяч рублей, материалы проверки переданы в прокуратуру.