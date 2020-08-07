СКР начал проверку обеспечения сирот жильем в Саратовской области

Следователи СУ СКР по Саратовской области начинает проверку жилого дома для детей-сирот на 2-м Азовском проезде в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, информация об этом была опубликована в СМИ. Напомним, «Комсомольская правда» освещала ситуацию в материале «Стены шатаются: сирот в Саратове хотят поселить в разваливающуюся новостройку?».

Сейчас следователи запросили документацию по дому, опрашивают должностных лиц в органах власти и представителей заказчика строительной и подрядной организации.

Следователи проверят не только застройщика данного дома, но и реализацию программы обеспечения сирот жильем в регионе.

- В очереди на получения жилья состоит более шесть тыс. человек из категории детей-сирот, из них более чем у двух тыс. человек на руках имеются судебные решения. Однако, фактически жилье предоставлено только примерно 100 очередникам. При этом региону выделяются значительные суммы бюджетных средств на реализацию данной программы, однако, финансовые ресурсы остаются невостребованными, — отметили в СКР, ссылаясь на информацию, озвученную в СМИ.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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